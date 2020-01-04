ضحية التحرش بالمنصورة: «اللي حصل عادي ومش عايزة شوشرة» (فيديو)

قالت زهرة ضحية التحرش بالمنصورة، إنها لم تكن ترغب في تقديم بلاغ ضد المتحرشين، ولم ترغب في عمل "شوشرة"، لكن الموضوع كبر بعد انتشار الفيديوهات.

وأضافت زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مكنتش عاوزة أعمل المحضر علشان الشوشرة، قلت الموضوع عادي، ومفيش حاجة، والحمد لله، لكن فوجئت الفيديوهات انتشرت والموضوع كبير".



وأردفت: "كنت مستغربة الوضع، لكن قلت عادي هيعدي، اتكلمت مع أهلي زعلوا، حاولوا يهدوا نفسهم، لكن الزعل الأكبر لما الفيدوهات انتشرت".



وأشارت إلى أنه: "بعد انتشار الفيديوهات، تحدث إليها ناس كبار من المنصورة، وقالوا لها عايزين الموضوع نحله"، مردفة: "قلت لهم مش عاوزة شوشرة، ومكنتش عاوزة اعمل حاجة، حقي عند ربنا وخلاص، لكن الشرطة قالوا لي لا حقك لازم يجي".