محمد الطوخى يستعد لحفل موسيقى بدار الأوبرا.. الخميس

يستعد المطرب والملحن محمد الطوخي لبدء أولى حفلات الموسم الجديد 2020، بحفل غنائي ضخم يوم الخميس المقبل الموافق 9 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويشاركه في الحفل نجمة ذا فويس كيدز "فرح الموجي" حفيدة الموسيقار محمد الموجي، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حماده الموجي.



ومن المقرر أن يقدم الطوخي مجموعة كبيرة من الأغاني المتنوعة، منها بعض أعماله الخاصة "أرق ما شافت عيني، دلوقتي أحسن، هسكنك يا مصر"، بالإضافة إلى مجموعة أغنيات لكبار المطربين والملحنين منهم محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي وكمال الطويل.



وتعتبر هذه المشاركة هى الأولى للطوخي بعد غياب عن الأوبرا عن آخر مشاركة له في مهرجان الموسيقى العربية منذ عدة سنوات، ويعتبر الطوخي من مؤسسي الفرقة القومية بقيادة المايسترو سليم سحاب، كما يستعد الطوخي لتصوير كليب "بنتي حبيبتي" كلمات عصام حسني وتوزيع أسامة عبد الهادي.