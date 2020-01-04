رصد 5 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز إدفو

أجرى العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، جولة تفقدية لأعمال النظافة العامة بمركز أدفو، حيث تم رصد إنارة الطريق العام ناحية المرور، وتم إحالة المسئول للتحقيق.



كما أسفرت الجولة عن رصد 5 مخالفات بناء بدون ترخيص بقرية النزل التابعة لمركز إدفو، وكذلك قيام بعض المحلات بإشغالات في الشارع، وتم استدعاء كلًا من رئيس القرية، ورئيس قسم الأملاك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لرؤساء المدن بإجراء الجولات الميدانية، للوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وتكثيف الجهود والحملات بالتعاون مع الجهات الأمنية لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة.