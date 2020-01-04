الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لضبط النفس بعد مقتل سليماني

أكد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على "الحاجة الى احتواء التصعيد" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد.



وكتب بوريل، على حسابه بموقع «تويتر» أنه بحث "مع ظريف التطورات الأخيرة" و"شدد على الحاجة الى إظهار ضبط النفس وتجنب أي تصعيد جديد".



قُتِل سليماني وأبومهدي المهندس، نائب قائد قوات "الحشد الشعبي العراقي، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.



يأتي مقتل سليماني وأبومهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".