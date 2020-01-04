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لواء بحري: «عملية المتوسط» لا تنفذها سوى الدول الكبرى

السبت 04/يناير/2020 - 11:17 م
عملية المتوسط
عملية المتوسط
سناء إسماعيل
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قال اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن تنفيذ القوات البحرية لعملية برمائية كاملة في البحر المتوسط، يعد من أعقد العمليات العسكرية ولا تنفذها إلا دول بحرية كبرى.

أضاف مرزوق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، مع ريهام السهلي، المذاع عبر إكسترا نيوز: "هذه العملية يشارك فيها الصاعقة والمظلات والقوى الرئيسية للمنطقة الشمالية، وطيران هليكوبتر وطيران مقاتل، وعدة ستائر من الحماية ومدمرات وحاملة طائرات وغواصات وتنظيم وإدارة وتخطيط وهذه العملية يكون في يد القيادة العامة للقوات المسلحة لأن فيها أفرع كثيرة".

تابع "العملية تحمل رسالة كبيرة جدًا تظهر أن أجهزة أن الأمانة العامة لوزارة الدفاع قادرة على السيطرة على مثل هذا النوع من العمليات".

وأكد أن حاملة الهليكوبتر الجديدة نقلت القوات المسلحة إلى استراتيجية هجومية؛ لأنه أصبح لدينا قدرة نقل القوة على البر إما بالنيران أوبالجنود، فاليوم القوات البحرية انتقلت من استراتيجيات دفاعية إلى استراتيجيات هجومية بهذا النوع من الأسلحة الذي أتى به الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تنبأ من بداية قيادته بصراع طاقة والذي تلعب فيه القوات البحرية دورًا حاسمًا".

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