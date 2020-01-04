حاج قاسم.. قصة الرجل الذي لم يفقد خاتمه إلا بموته

تقول رواية متواترة إن مرشد الثورة الإيرانية، على خامنئى، منذ أكثر من 22 عامًا أهدى شابًا أربعينيًا بدت عليه ملامح الفقر والصلابة خاتمين مُتوجين بقطعتين من حجر «العقيق» الثمين قال له إنهما إرثان عن سيدنا الحسين.



كان هذا الشاب قد جاء يتوسل الإفراج عن والده الذى كادت الشرطة الإيرانية تلقى القبض عليه بسبب دَين لم يتمكن من سداده من أحد البنوك الإيرانية الحكومية، إلا أنه وهب نفسه للدفاع عن الإسلام ولمقاومة كل من يقف فى وجه الثورة الإسلامية.

ومنذ ذلك الحين لم يخلع هذا الرجل، رغم تخطيه الستينات من عمره، هذين الخاتمين من إصبعيه بيديه اليمنى واليسرى، بل أصبح مغرمًا بهما لدرجة وصفه لهما بـ«الحافظين»، ولذلك كلما وثق فى أحد أعطاه خاتمًا شبيهًا كهدية رمزية بأنه أحد رجاله المقربين، وأن هذا تذكار خاص أغلى من مال الدنيا.

لم يكن هذا الرجل سوى قاسم سليمانى أو «حاج قاسم»، كما كان يلقبه الأمريكيون، قائد فيلق القدس، وهو وحدة قوات خاصة للحرس الثورى الإيرانى، مسئول عن عمليات خارج الحدود الإقليمية، واغتالته الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة.

أما عن لقبه بـ«رجل الخواتم» فلأنه قد أعطى أحد ثلاثة خواتم من نفس طراز خاتميه ذوى العقيق اليمنى للمراسل بقناة الميادين اللبنانية «على مرتضى»، الذى نشر على حسابه بموقع التواصل «تويتر» صورة ليده يرتدى فيها خاتمًا تحت عنوان «من أعز وأغلى ما وصلنى فى حياتى ﷲ يطول بعمرك يا حاج قاسم سليمانى»، كمكافأة له على تصويره تقريرًا على الحدود الفلسطينية يعرض كلمات لسليمانى.

أما الخاتم الثانى فكان من نصيب «عارف الكريز»، وهو أحد المقاتلين فى سوريا، وأشهر المختصين بالعلوم العسكرية البحرية بالجيش السورى، الذى وصف الهدية بأنها «ذكرى من الأخ والصديق قبل القائد»، لأنها كانت خاتمًا من أحد الخواتم التى يرتديها سليمانى قبل اغتياله.

فيما كان الخاتم الثالث للمخرج الإیرانی لفيلم «الحارس» إبراهیم حاتمی کیا، الذى التقاه سليمانى فى فبراير 2016، وفی هذا اللقاء أهداه خاتمًا وصف من يرتديه بأنه من «مدافعی الحرم»، بعدما أثار الفيلم ضجة عالمية، خاصة فى مصر، لأنه كان يمجد قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى ويظهره بأنه نصير الضعفاء والثوار.



وحسب ما ذكرته صحيفة «النيويوركر» الأمريكية، فإن سليمانى بدأ حياته فى الحرس الثورى الإيرانى عندما أطاحت الثورة بالشاه فى 1979، حيث انضم إليه وترقى بسرعة شديدة رغم كونه لم يحصل على تدريب متقدم، ربما لا يتجاوز تدريبه 45 يومًا، إلا أنه «كان شابًا متحمسًا وأراد أن يخدم الثورة كما الجميع»، حسبما قال عن نفسه فى مقابلة فى 2005.. وأثناء الحرب العراقية، وبعد 18 شهرًا من الثورة، ذهب سليمانى إلى مهمة بسيطة على الجبهة لمدة خمسة عشر يومًا تتضمن إمداد المقاتلين بالماء، إلا أنه لم يعد إلا مع نهاية الحرب.



عرضنا صور خاتم قاسم سليمانى، الذى ظهر فى إصبع يده اليمنى التى بدت أنها مبتورة جراء تفجير صاروخ «كاتيوشا» لسيارة سليمانى ومن معه بالقرب من مطار بغداد- على «حسام حجاب»، أحد العاملين بمجال صيانة الذهب والأحجار الكريمة فى القاهرة الكبرى، الذى قال إن هذا الخاتم يعرفه الكثيرون باسم «خاتم سليمانى» نسبة إلى سيدنا سليمان، كما أن حجر العقيق الذى يتوجه يشتهر بلونين هما الأحمر والعسلى، لافتًا إلى أن ما يقال عن أن مرتدى الخواتم ذات الفصوص يفعلون ذلك بسبب روايات متواترة عن ارتداء النبى خاتمًا شبيهًا، هو رواية خاطئة، خاصة أن خاتم النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، كان من الفضة وبلا أى فص يتوّجه.

يقول «حجاب» إن الخاتم ذا الفص العقيق أشهره اليمنى والإيرانى، وإنه أحيانًا يكون معه غطاء من الفضة على الحجر الكريم، وهذا يكون سعره مرتفعًا للغاية، وهناك عدة أنواع كالزمرد والياقوت، وكل شىء، وفقًا لمعتقد المسلمين، له تخصصه، فمنه ما يجلب الرزق ومنه ما يتم تخصيصه للحرب أو للزينة، مشيرًا إلى أن العرب القدامى يعتقدون فيه راحة نفسية وتحصينًا ضد الحسد.

ويشير الخبير بمجال صيانة الذهب والأحجار الكريمة إلى أنه تم استخدام أحجار العقيق منذ عصر الفراعنة فى صناعة الأختام والمنحوتات وبالأخص الجعران، كما نقلت لنا الدراسات عن العصر الرومانى أن الشمع الساخن لم يكن يلتصق بالعقيق الأحمر، ولكنهم استخدموه فى الأختام والرسائل.

سليمانى الذى لم يعرف العالم عنه شيئًا إلا فى 2014، بعدما وضعت مجلة «النيوزويك» صورته غلافًا لها وكتبت عليه مانشيت من كلمة واحدة «نيمسيس» وتعنى «إله الانتقام» عند الإغريق، كما وصفته مجلة «فوربس» الأمريكية بأنه ثانى أقوى وأخطر رجل فى العالم لعام 2011، كما ترددت عنه ألقاب «العدو اللدود» و«قائد الظل» و«أقرب المقربين إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، على خامنئى»- لم يتعرف على جثته سوى من خلال أحد خاتميه، خاصة أنه قد حان الوقت لكى يفارقهما بعد 22 عامًا من ارتدائهما.