سارة خليف تكتب: المصريون بين التحديات الداخلية والخارجية

يبدأ العام الجديد بمشهدين غاية في الأهمية يثيران الرأي العام وسخط المواطنين، ورفض الرأي العام للمشهدين بصورة غير مسبوقة! فالمشهد الأول كان لحادثة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة، فقد انتفض الرأي العام منذ انتشار مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بين شجب واستنكار وحزن على تلك الفتاة، ما استدعى القوات الأمنية بالبحث وراء تلك الفتاة، واستجواب الشهود وأصحاب المحال وتفريغ الكاميرات، ويقال إنه تم القبض على البعض، بالرغم من تأكيد الداخلية عدم وجود أي بلاغات من قبل الفتاة نفسها! وكأن الداخلية تحاول حث الفتاة على القدوم للبلاغ وألا تتخلي عن حقها، وطالبها الرأي العام بذلك أيضا، وتكاتفت القوى الاجتماعية في رفض هذا المشهد رفضًا قطعيا، وبالرغم من بعض المعلقين على تلك الحادثة الكارثية بالتصالح مع المشهد المؤذي لاي إنسان! إلا أن الغلبة كانت للرأي العام المصري الذي رفض بكل ما أوتي من قوة أن يتصدر مثل هؤلاء المشهد وأن يمثلوا الرجال أو حتى البلاد!

وكان هذا تحديًا داخليًا لا يعبر عن كافة التحديات الداخلية الآخرى التي يواجهها المواطن المصري الأصيل، إنما كان يعتبر تحديًا لقياس مدى احتفاظ المصريين بنخوتهم رجالًا ونساءً على حد سواء.

وأغلبنا يعلم أن الدولة تسعى جاهدة للتصدى لحريمة التحرش، خصوصا بعد تغليظ العقوبات لتبدأ بالحد الأدنى وهو الحبس ٦ شهور، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات، ما يجعلنا نشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية والخاصة والأحزاب فى نشر الوعي المجتمعي، من خلال التواصل مع القاعدة الطبيعية من الشباب والأمهات لمساعدة الدولة في حل المشاكل المجتمعية الطارئة والتوعية بالعقوبة كونها جريمة يعاقب عليها القانون.

وعلى الصعيد الآخر يترامي على مسمع نفس المواطن أن البرلمان التركي قد وافق على إرسال قوات إلي ليبيا الشقيقة!

فلم يستنكر الشعب مثل هذا التصرف العنتري الأهوج من حكومة ورئيس قد وضع نفسه وضع الخصم مع دولة بحجم مصرنا العزيزة، فاستقبل المواطن البسيط الخبر وعبر بدعمه للقيادة السياسة للبلد وقد أطلق هشتاج #كلنا_الجيش، بل أن البعض منهم جدد التفويض لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقة في قيادته ودعما له وإدراكًا من الرأي العام أن الشعب المصري والجيش المصري يدا واحدة، وعلى قلب رجل واحد.

وكما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي "أن الجيش المصري مركز الثقل ليس فقط في مصر وإنما في المنطقة بأكملها"، ولعل ما نمر به الآن من موقف بمثابة أبرز إجابة على أسئلة من نوع (لماذا تشترى مصر السلاح كذا وكذا...) وغيرها الكثير.

من هنا وجب الآن تنحي أي خلافات تؤثر على سلامة مصر وأمنها القومي والاصطفاف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة.



فالشعب المصري يمتلك وعيًا يجعلك تشعر بالفخر والعزة وهو قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بمنتهي القوة والثقة والوعي، ودائمًا ما يظهر معدنه بالأزمات والشدائد.

لتحيا مصر بشعب وجيش مصر.