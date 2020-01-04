-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سارة خليف تكتب: المصريون بين التحديات الداخلية والخارجية

السبت 04/يناير/2020 - 10:58 م
سارة خليف
سارة خليف
طباعة
يبدأ العام الجديد بمشهدين غاية في الأهمية يثيران الرأي العام وسخط المواطنين، ورفض الرأي العام للمشهدين بصورة غير مسبوقة! فالمشهد الأول كان لحادثة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة، فقد انتفض الرأي العام منذ انتشار مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بين شجب واستنكار وحزن على تلك الفتاة، ما استدعى القوات الأمنية بالبحث وراء تلك الفتاة، واستجواب الشهود وأصحاب المحال وتفريغ الكاميرات، ويقال إنه تم القبض على البعض، بالرغم من تأكيد الداخلية عدم وجود أي بلاغات من قبل الفتاة نفسها! وكأن الداخلية تحاول حث الفتاة على القدوم للبلاغ وألا تتخلي عن حقها، وطالبها الرأي العام بذلك أيضا، وتكاتفت القوى الاجتماعية في رفض هذا المشهد رفضًا قطعيا، وبالرغم من بعض المعلقين على تلك الحادثة الكارثية بالتصالح مع المشهد المؤذي لاي إنسان! إلا أن الغلبة كانت للرأي العام المصري الذي رفض بكل ما أوتي من قوة أن يتصدر مثل هؤلاء المشهد وأن يمثلوا الرجال أو حتى البلاد!
وكان هذا تحديًا داخليًا لا يعبر عن كافة التحديات الداخلية الآخرى التي يواجهها المواطن المصري الأصيل، إنما كان يعتبر تحديًا لقياس مدى احتفاظ المصريين بنخوتهم رجالًا ونساءً على حد سواء.
وأغلبنا يعلم أن الدولة تسعى جاهدة للتصدى لحريمة التحرش، خصوصا بعد تغليظ العقوبات لتبدأ بالحد الأدنى وهو الحبس ٦ شهور، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات، ما يجعلنا نشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية والخاصة والأحزاب فى نشر الوعي المجتمعي، من خلال التواصل مع القاعدة الطبيعية من الشباب والأمهات لمساعدة الدولة في حل المشاكل المجتمعية الطارئة والتوعية بالعقوبة كونها جريمة يعاقب عليها القانون.
وعلى الصعيد الآخر يترامي على مسمع نفس المواطن أن البرلمان التركي قد وافق على إرسال قوات إلي ليبيا الشقيقة!
فلم يستنكر الشعب مثل هذا التصرف العنتري الأهوج من حكومة ورئيس قد وضع نفسه وضع الخصم مع دولة بحجم مصرنا العزيزة، فاستقبل المواطن البسيط الخبر وعبر بدعمه للقيادة السياسة للبلد وقد أطلق هشتاج #كلنا_الجيش، بل أن البعض منهم جدد التفويض لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقة في قيادته ودعما له وإدراكًا من الرأي العام أن الشعب المصري والجيش المصري يدا واحدة، وعلى قلب رجل واحد.
وكما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي "أن الجيش المصري مركز الثقل ليس فقط في مصر وإنما في المنطقة بأكملها"، ولعل ما نمر به الآن من موقف بمثابة أبرز إجابة على أسئلة من نوع (لماذا تشترى مصر السلاح كذا وكذا...) وغيرها الكثير.
من هنا وجب الآن تنحي أي خلافات تؤثر على سلامة مصر وأمنها القومي والاصطفاف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة.

فالشعب المصري يمتلك وعيًا يجعلك تشعر بالفخر والعزة وهو قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بمنتهي القوة والثقة والوعي، ودائمًا ما يظهر معدنه بالأزمات والشدائد.
لتحيا مصر بشعب وجيش مصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

منذ حوالي 4 ساعات

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

نجم الساعة

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

المسماري: القوات الجوية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك

طقس الأحد.. ممطر شمالا شديد البرودة ليلا

فتاة المنصورة ضحية التحرش: لم أتنازل عن المحضر

الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

ضحية التحرش بالمنصورة: لبسي مكنش ملفت وكان في حاجة غلط أنا مش فهماها

ضحية تحرش المنصورة: الناس تاجرت بفيديوهاتنا ومش هتنازل مهما حصل

عاجل.. التعليم تتيح تعديل التخصص إلكترونيا بالثانوية العامة

فتاة تحرش المنصورة تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن المحضر

إسلام سياسي

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

سارة خليف تكتب: المصريون بين التحديات الداخلية والخارجية

مؤلفة ديوان «كحل ملون»: نصوصه مكملة لبعضها

مؤلف رواية «عابرة إلى مارسيليا»: كتبتها في 6 أشهر

«أمرخ».. رواية جديدة لدنيا حسين عن «يافي»

صفحتنا ع الفيس بوك