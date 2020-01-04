الباز: الشيعة يروجون صورة لسيدنا الحسين وهو يحمل «سليماني» بعد وفاته

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه يتم حاليا تحويل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي تم اغتياله في غارة أمريكية بالعراق، إلى رمز لإيران وشعبها.



وعرض الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، وهو يبكي بحرارة على قاسم سليماني.



وواصل أن الشيعة يروجون حاليا صورة لسيدنا الحسين وهو يحمل قاسم سليماني بعد وفاته، موضحا أن هذه الصورة تقول إنه يتم حاليا استخدام الدين مرة أخرى في المعارك السياسية.

