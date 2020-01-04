السودان يفرج عن ناشط سياسي باز بعفو رئاسي

أفرجت سلطات جنوب السودان، السبت، عن الناشط السياسي البارز بيتر بيار أجاك، بمقتضى عفو رئاسي.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أن بيتر أجاك وهو اختصاصي في الاقتصاد سيعود لممارسة عمله في إطار هذا العفو، الذي يهدف إلى دفع مسيرة السلام في جنوب السودان إلى الأمام بعد سنوات من الحرب الأهلية.



وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن حكومة جنوب السودان تسعى إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمقتضى اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018، وإنهاء الحرب الأهلية التي دامت نحو خمسة أعوام وأدت إلى مصرع قرابة 400 ألف شخص.



وكانت السلطات في جنوب السودان ألقت القبض على أجاك عام 2018، وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة عامين في العام الماضى، بتهمة التحريض على التمرد وتهديد أمن البلاد.