«الإداري» يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى عودة حقوق الفلسطينيين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، بعد اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، وتطالب باللجوء إلى طرق التقاضي أمام جميع المحاكم الدولية المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني للعودة إلى أراضيه مع إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.



واختصمت الدعوى رقم 50254 لسنة 71 ق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.

