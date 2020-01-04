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حوادث

18 يناير.. الحكم فى دعوى مصادرة السيارات المهجورة بالشوارع

السبت 04/يناير/2020 - 10:42 م
السيارات
السيارات
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة فى أنحاء مصر دون أى مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام، بجلسة 18 يناير المقبل.

وقال صبرى في دعواه، إن آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التى عفى عليها الزمن، والملقاة فى الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرًا جسيمًا كالقنبلة الموقوتة فى شوارع وأزقة وحوارى القاهرة والمحافظات الأخرى.

أشارت الدعوى إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة فى العديد، بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية فى التعامل مع هذه النوعية من السيارات.

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