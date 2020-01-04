مؤلفة ديوان «كحل ملون»: نصوصه مكملة لبعضها

صدر حديثًا عن دار فهرس ديوان "كحل ملون" للشاعرة هدير سمير شوشة، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.



وقالت هدير سمير شوشة عن الديوان، إنني بدأت في كحل ملون من 3 سنوات تقريبًا، أي منذ 2017 وكنت دائما أعدل في النص بالتنقيح والحذف والإضافة.



وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": "لم أكن متعمدة أن أكتب ديوان كحل ملون، كل ما في الأمر أنها كانت دفقة شعورية على فترات متتابعة أو متباعدة إلا أنها كانت نابعة من نفس الإناء، ولذلك جاءت النصوص مكملة بعضها وكأنها كلها تدور في إطار متوحد.



وتابعت: "التردد والسعي للكمال والخوف من التجربة الأولى وكذلك التلقائية ذاتها كانت كاشفة جدًا، ولأنني احترم ذائقتي وأكتب لكل الناس فقد قالوا إنني لا أكتب للنقاد بقدر ما تكتب لكل الأطياف، وهو الأمر الذي أسعدني جدًا".



وأكدت أن الفكرة تدور حول مشاعرنا وتفاصيلنا الدقيقة وتقلباتنا، وأعتقد أن من سيقرأ الديوان سيعرف تماما أنه ملئ بالتفاصيل، والتي تمس الجميع وليست تسوية من الأساس.



وهدير سمير شوشة، شاعرة تخرجت في كلية الآدب قسم لغة إنجليزية، وكانت أخبار الأدب قد نشرت لها مسودة ضمن ملحق الكتاب الأول من الديوان في يوليو 2018، وشاركت في الموسم الثاني من مسابقة إبداع مراكز الشباب لسنة 2019.