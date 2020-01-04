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الفقي: «الإخوان» ضغطت على أردوغان لغزو ليبيا

السبت 04/يناير/2020 - 10:31 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
سناء إسماعيل
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أزمة البحر المتوسط لها أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية «on e»: «الأبعاد السياسية اعتقد أنه يوجد ضغوط كبيرة جدًا من جماعة الإخوان على أردوغان وجماعته بمثل هذه التحركات بعدما أقنعوهم أن هذا يطوق مصر، ويؤدي إلى سيادة تركيا في شرق البحر المتوسط ويعيطها ميزات اقتصادية واستراتيجية على المدى الطويل».

وتابع: «الجماعة حتى الآن لا تريد أن تنزع من قلبها العداء لمصر وشعبها ورئيسها».

وأوضح أن الجزء الثاني أنهم يرون أنه مثلما تدخلت تركيا في سوريا فمن الممكن أن تقترب من حدود مصر وبذلك يكون لها سيادة كاملة على شرق البحر المتوسط وجنوبًا.

أما الجزء الثالث فأنهم يظنون أن هناك استثمارات تركية في ليبيا يجب أن يستغلوها كمبرر للتواجد داخل ليبيا في هذه المرحلة ولكن لا يخفى على أحد أنه يريد أن يدخل طرف في الحرب الأهلية القائمة بين الشرق والغرب ويريد أيضًا أن يدعم عناصر داعش التي يدعمها منذ سنوات.

وأكد أن مصر لديها قوات ردع كبيرة والجيش المصري هو من أكبر من 10 جيوش في العالم، والقوات البحرية ترتيبها السادس بين جيوش العالم.

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