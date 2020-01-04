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القبلة

«الأوقاف»: المؤسسات الرسمية هي صمام الأمان والكيانات الموازية خطر

السبت 04/يناير/2020 - 10:27 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المؤسسات الرسمية للدول هي صمام الأمان لها، وأننا يجب أن نعلي من شأن كل مؤسساتنا الوطنية وبخاصة الجيش والشرطة والقضاء والمؤسسات الدينية وسائر المؤسسات الوطنية، وأنها ولايات شرعية وقانونية، محذرًا من خطورة الكيانات الموازية للجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، جاعلة مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة، فهذه الكيانات وتلك الجماعات خطر داهم على الدين والدولة ومواجهتها والقضاء على فكرها المتطرف واجب ديني ووطني وإنساني.

وقال وزير الأوقاف، إن الدين جزء من الحل ولا يمكن أبدًا أن يكون جزءًا من المشكلة، وأننا يجب أن نفرق بين التطرف الذي هو باطل، والدين الذي هو حق، وأننا يجب أن نواجه الفكر المنحرف تسيبًا كما نواجه الفكر المنحرف تشددًا، وأننا لن نستطيع أن نقضي على التشدد ونقتلعه من جذوره حتى نعمل وبالقوة والحماس نفسها للقضاء على التسيب واقتلاعه من جذوره، فخطورة التسيب والانحراف القيمي لا تقل خطورة عن مخاطر التشدد والتطرف الفكري، فديننا يعمل على بناء الشخصية السوية ذات القيم والأخلاق، بلا إفراط أو تفريط ولا غلو ولا تقصير، وهو ما تقوم به المؤسسات الدينية الرسمية بعيدًا عن تطرف وانحرافات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكدًا المضي قدما في العمل معا على نشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين شبابنا ومجتمعاتنا من مخاطر التطرف، والأخذ بأيديهم إلى الفكر الرشيد، ونشر ثقافة النور في مواجهة ثقافة الظلام.

وشدد على ضرورة إعلاء كل ما يتصل بشأن الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية، واحترام كل شعارات الدولة الوطنية، مؤصلا لقضية احترام علم الدولة، وأن أصحاب نبينا (صلى الله عليه وسلم) كانوا يفدون هذا العَلَم المعبر عنه آنذاك بالراية بأنفسهم ولا يسمحون بالمساس بها تقديرا لرمزية الدولة.

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