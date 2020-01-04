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عالم

وصول قافلة عسكرية للتحالف الدولي إلى سوريا

السبت 04/يناير/2020 - 10:25 م
سوريا
سوريا
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وصلت قافلة شاحنات عسكرية عليها لوحات إقليم كردستان العراق، تابعة للتحالف الدولي محملة بسيارات رباعية الدفع ومواد لوجستية إلى مدينة القامشلي شمال شرقي البلاد.

ونقلت قنوات روسية عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، القول: إن القافلة دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي بين شمال سوريا وإقليم كردستان العراق.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، نهاية الشهر الماضي، وصول قافلة للتحالف الدولي كمساعدات لقوات سورية الديمقراطية إلى دير الزور.

وأوضح المرصد أن 130 شاحنة تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

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