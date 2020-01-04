انسحاب قوات تشاد من نيجيريا بعد انتهاء مهمتها ضد «بوكو حرام»

أعلن متحدث باسم الجيش التشادي، اليوم السبت، إتمام سحب 1200 جندي تشادي من نيجيريا بعد انتهاء مهمة ملاحقة عناصر حركة "بوكو حرام" الإرهابية داخل نيجيريا.



ونقل راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، عن المتحدث التشادى قوله: قواتنا التي ذهبت إلى نيجيريا لتقديم العون لجنودها أثناء محاربة عناصر بوكو حرام، عادت بالكامل إلى الوطن بعد انتهاء مهمتها هناك، والتى دامت عدة شهور.



وتابع المتحدث: إن القوات المنسحبة سوف تنتشر من جديد حول بحيرة تشاد، ولم يعد هناك أي جندي تشادي داخل الأراضي النيجيرية.



وكانت عناصر "بوكو حرام" بدأت تمردها داخل نيجيريا قبل نحو عقد من الزمان، والذى أدى إلى مصرع 35 ألف شخص على الأقل وفرار عشرات الآلاف إلى كل من تشاد والنيجر والكاميرون.