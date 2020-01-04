تجديد حبس متهمة بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس «ع. م» 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهمة على ذمة القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة العليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.