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أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

السبت 04/يناير/2020 - 10:17 م
أحمد زكي
أحمد زكي
وائل توفيق
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"الله يجازي شكلي، شكلي وأدواري هم اللي عملوا كده الحقيقة، لكن أنا حاصل على بكالوريوس تجارة ومدير بنك قد الدنيا". بهذه الكلمات أبدى الفنان الراحل علي الشريف اعتراضه على الأقاويل والشائعات التي ترددت حول عدم حصوله على شهادة جامعية، وذلك في حواره بجريدة الأهرام 1986، وأرجع هذه الشائعات لـ"شكله" وأدواره التي يظهر من خلالها سواء فلاحًا ساذجًا أو شخصية مهمشة تعاني دائمًا توحي بالجهل وقلة الوعي والتعليم.

لم يكن الفنان علي الشريف الوحيد الذي تعرض لمثل هذه الشائعات العنصرية، التي تدور حول المظهر والتعليم أو الوسامة.

نجاح الموجي..لست سباكًا
دفعت تلك الشائعات التي نفاها الفنان علي الشريف عن نفسه، إلى أن يخرج الفنان نجاح الموجي أيضًا في حوار بجريدة روز اليوسف 1989، ليقول:"الناس وحتى بعض زملائي يتصورون أنني عجلاتي أو سباك وملقاش شغلانة، فاختار التمثيل".

لكن "الموجي" كان حاصلًا على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكان يداوم على القراءة اليومية في المجالات المختلفة مثل الكيمياء والذرة الباراسيكالوجي، كما كان على درجة "وكيل وزارة" في وظيفته.

أحمد زكي.. العنصرية حرمته من الوقوف أمام سعاد حسني

رغم أن "الموجي" و "الشريف" عانوا من حصرهم في أدوار معينة، وتعرضوا لتلك الشائعات التي توحي بأنهم ليسوا حاصلين على شهادات جامعية. إلا أن الفنان أحمد زكي رُفض بسبب ملامحه ومظهره في أدوار سينمائية، وسببت هذه العنصرية له جروحًا نفسية لم ينساها لفترات طويلة.

الماكيير محمد عشوب في برنامج "ممنوع من العرض"، حكى أنه جرح الفنان أحمد زكي في فيلم "أبناء الصمت" بعدما طلب منه المخرج محمد راضي أن يجهز الشاب الجديد أحمد زكي الذي يجسد دور "جندي" لكن "عاشوب"، رد " لا، لا، ده تمام قوي، ده أسمر مش محتاج ماكياج".

لم ينس الفنان أحمد زكي هذا الموقف، ففي فيلم "السادات" ذكّر "زكي" محمد عشوب بهذا الموقف وقال له "أنا متمسك بيك المدة دي كلها في أفلامي، علشان إنت مغرور، وجرحتني وشرختني في يوم من الأيام"، ثم التفت الفنان أحمد زكي إلى الحاضرين وقتها ضمن طاقم العمل في الفيلم وقال "أنا عايز أعلمه إن لو في شاب جديد ما يجرحوش".

لم يكن هو الموقف الوحيد الذي عانى منه الفنان الراحل، بل بعد ترشحه لفيلم "الكرنك" من قبل المخرج علي بدرخان أمام الفنانة سعاد حسني، رفضه موزع الفيلم الذي قال بعد رؤيته لصورة "زكي" :"ده شكله وحش، ده أسود، مينفعش يطلع ده بطل بيحب سعاد حسني".

وفي حوار مع الإعلامي طارق حبيب، قال أحمد زكي:"المنتج رفضني مش عشان أنا ممثل وحش، رفضني عشان مش عاجبه شكلي".

وتعرض الفنان الراحل قبل تجسيده لشخصية الدكتور طه حسين في مسلسل عن حياة عميد الأديب العربي، لهجوم شرس، فحسبما روى في حوار تلفزيوني له:"لقيت كل الناس رافضة، هو طه حسين كان أسود، هو كان حسين كان مش عارف إيه، الناس كانت بتشوشر عليا".

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