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إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى.. والجمهور يسخر منها

الأحد 05/يناير/2020 - 07:38 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بصورة جديدة لها.

وظهرت «الشربيني» بإطلالة مختلفة، لم تبدو كما اعتدنا عليها، حيث اعتمدت تسريحة «الكعكة»، وارتدت فستان من تصميمها.

وعلقت «الشربيني» على الصورة قائلة: «لما تعمل فستان من تصميمك ويعجبك».

وسخر عدد المتابعين من إطلالة «الشربيني»، حيث جاءت كالآتي: «ما عندك ذوق خالص بس ما في أجمل منك حبيبتي، هتعرفى تمشي؟!، هوا فين الفستان؟، لما ألبس الشرشف تبع السرير وأعمل منو فستان».

يُذكر أن رضوى الشربيني، إعلامية مصرية، تقدم برنامج «هي وبس» على قناة «سي بي سي سفرة» منذ فبراير 2017.

وازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي «هي وبس»، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجا لـ«المرأة المتحررة القوية» ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع، في المقابل انتقدها آخرون ووصفوها بـ«عدوة الرجال».

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