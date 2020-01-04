الجيش المالي يعتقل 8 أشخاص مشتبه بهم

أعلن الجيش المالي، السبت، اعتقال ثمانية أشخاص مشتبه بهم، خلال عمليات تفتيش في منطقة بوني وان وسط البلاد، لافتا إلى أنه جرى نقلهم إلى منطقة سيفاري العسكرية للتحقيق.



أضاف الجيش، في بيان، أن الموقوفين ضبطوا في طريقهم إلى العاصمة باماكو، ولم تكن لديهم وثائق ثبوتية.



ويعاني الشمال المالي من انفلات أمني بسبب تنامي ظاهرة الحركات الإرهابية المسلحة.



وأعلن الجيش المالي في بيان اليوم، مقتل إرهابي وإصابة آخرين في تبادل لإطلاق النار خلال هجوم إرهابي، الخميس الماضي، على سجن نيونو المدني في منطقة سيجو شمالي البلاد، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة في السجن وأن الحصيلة تبقى مؤقتة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة هرب على مستوى السجن.