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عالم

انتهاء حظر التجول في غرب دارفور بعد هدوء الأوضاع

السبت 04/يناير/2020 - 09:47 م
السودان
السودان
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أعلن والي ولاية غرب دارفور "غرب السودان" المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي، أن لجنة أمن الولاية، التي كانت شهدت عاصمتها (الجنينة) أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، قررت رفع حظر التجول تماما من أجل تسهيل مساهمة كل الساعين إلى مصلحة الولاية، وفتح المجال أمام المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني لإيصال المساعدات للمتضررين من الأحداث.

وقال والي غرب دارفور: إن جهود اللجنة العليا، التي يقودها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لمعالجة الأحداث، تكللت بالنجاح واستطاعت معالجة أكثر من 90% من المشكلة، وأنها الآن بصدد وضع الترتيبات النهائية لحل المشكلة بصورة شاملة.

وأشار الوالي - في تصريح صحفي مساء السبت، إلى أن عودة الهدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بمدينة الجنينة، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها اللجنة العليا.

وأضاف بدوي، أن لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام تاج السر الحبر، تؤدي واجبها بصورة محايدة بعيدا عن تأثيرات أية جهة، سواء كانت رسمية أو شعبية، لافتا إلى أنها جاهزة ومستعدة لتلقي الشكاوى بشأن الأحداث من المواطنين.

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