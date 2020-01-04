الآلاف من قوات المارينز الأمريكية يتجهون للشرق الأوسط

توجه الآلاف من عناصر قوات المارينز الأمريكية، اليوم السبت، إلى منطقة الشرق الأوسط على البارجة الحربية "USS Bataan".



وأوضح مسئولون أمريكيون، مساء اليوم، أن قرار واشنطن بتحويل مارينز "مشاة البحرية" إلى الشرق الأوسط يظهر مرونة القوات البحرية الأمريكية، وذلك وفق قناة "العربية".



وأوضح المسئولون أن واشنطن غيرت مسار قوات مارينز كانت متجهة إلى المغرب لمناورات إلى الشرق الأوسط.



واستهدفت القوات الأمريكية فجر الجمعة قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قوات الحشد الشعبي العراقي، خلال غارة أمريكية بالعاصمة بغداد.



وهددت إيران باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة ردا على استهداف قاسم سليماني والقادة الآخرين بالحشد الشعبي.