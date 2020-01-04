كندا تحث مواطنيها تجنب السفر إلى العراق

دعت الحكومة الكندية، اليوم السبت، رعاياها بتجنب السفر إلى العراق ومغادرة البلاد بالوسائل التجارية، مشيرة إلى أن هناك تهديدا متزايدا بهجمات إرهابية وهجمات ضد المصالح الغربية.



وفي تحديث لنصائح السفر إلى العراق، طالبت الحكومة الكندية مواطنيها "بتجنب كل السفر إلى العراق بسبب استمرار الوضع الأمني المتقلب، الذي لا يمكن التنبؤ به، والخطير".



وأوضحت: أنه على الكنديين المتواجدين في العراق التفكير في المغادرة بوسائل تجارية إذا كان ذلك آمنا.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حلف شمال الأطلسي "ناتو" إنه أوقف مهمة تدريب للجنود في الجيش العراقي في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وقال التحالف العسكري، في بيان يوم: إنه حتى لو استمرت المهمة التي تقودها كندا في المستقبل، فإن المخاوف الأمنية لأفرادها "بالغة الأهمية".