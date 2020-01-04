المركزي اليمني: استعادة حاويات الأوراق النقدية بعد السطو عليها

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، عن استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرضت لعملية سطو قبل أيام، في رصيف ميناء عدن من قبل ما أسماها "عناصر خارجة عن القانون".



وأشاد البنك - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري، مؤكدا استعادة الحاويات وتسليمها للبنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية، مشيرا إلى أنه يعمل باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق القانون، مشددا على أنه لن يسمح بأي إساءة إلى سمعة البنك ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخصه ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.



وكان المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أكد أنه تم تسليم حاويات الأموال إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن، وذلك تأكيدا على العمل تحت قيادتها، وحرصا على هذه الأموال، مجددا في الوقت ذاته التزام المجلس بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.