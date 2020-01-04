النيابة تصرح بدفن جثة ضحية عقار الدور السادس بالسلام

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، وذلك إثر سقوطها من الطابق السادس لأحد العقارات السكنية المتواجدة فى منطقة مساكن أطلس بمدينة السلام، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



كانت نيابة السلام بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، استمعت النيابة لأقوال اهل الفتاة المتوفاة، والذين كشفوا خلال أقوالهم أمام النيابة، أن نجلتهم لقت مصرعها خلال قيامها بتنظيف سطح العقار، حيث اختل توازنها مما أدى إلى عدم تماسكها واتزانها، مضيفين أن عدم اختلال توازن أبنتهم أدى إلى سقوطها من سطح العقار الذى كانت تقوم بتنظيفه، موضحين أنها فارقت الحياة فى الحال عقب سقوطها من سطح العقار غارقة فى دمائها.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي، يفيد سقوط فتاة من أعلى سطح عقار في منطقة مساكن أطلس بالسلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الواقعة للوقوف وكشف ملابسات الحادث، حيث أتضح من المناظرة والمعاينة الأولية لجثة الفتاة، أنها فى العقد الثانى من العمر، كما تبين من خلال المعلومات الأولية، أن الفتاة المتوفية سقطت من أعلى سطح العقار خلال قيامها بأعمال التنظيف به، كما أتضح من خلال أقوال شهود العيان أن الفتاه المتوفية أختل توازنها ولم تستطيع تماسك نفسها، الأمر الذى أدى إلى سقوطها غارقة فى دمائها، وتوفيت فى الحال.



تم نقل الفتاة المتوفية للمستشفى، لإجراء الكشف الطبى المبدئى عليها، كما أخطرت النيابة بالواقعة التى أمرت بعرض جثة الفتاة على الطب الشرعى، وتشريح جثمانها للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقى، كما أمرت باستدعاء أهلية الفتاة المتوفاة لأخذ أقوالهم حول الواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن جثمان الفتاة الموتفاه عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.