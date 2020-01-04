-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية عقار الدور السادس بالسلام

السبت 04/يناير/2020 - 09:42 م
جثة
جثة
طباعة
أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، وذلك إثر سقوطها من الطابق السادس لأحد العقارات السكنية المتواجدة فى منطقة مساكن أطلس بمدينة السلام، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت نيابة السلام بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، استمعت النيابة لأقوال اهل الفتاة المتوفاة، والذين كشفوا خلال أقوالهم أمام النيابة، أن نجلتهم لقت مصرعها خلال قيامها بتنظيف سطح العقار، حيث اختل توازنها مما أدى إلى عدم تماسكها واتزانها، مضيفين أن عدم اختلال توازن أبنتهم أدى إلى سقوطها من سطح العقار الذى كانت تقوم بتنظيفه، موضحين أنها فارقت الحياة فى الحال عقب سقوطها من سطح العقار غارقة فى دمائها.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي، يفيد سقوط فتاة من أعلى سطح عقار في منطقة مساكن أطلس بالسلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الواقعة للوقوف وكشف ملابسات الحادث، حيث أتضح من المناظرة والمعاينة الأولية لجثة الفتاة، أنها فى العقد الثانى من العمر، كما تبين من خلال المعلومات الأولية، أن الفتاة المتوفية سقطت من أعلى سطح العقار خلال قيامها بأعمال التنظيف به، كما أتضح من خلال أقوال شهود العيان أن الفتاه المتوفية أختل توازنها ولم تستطيع تماسك نفسها، الأمر الذى أدى إلى سقوطها غارقة فى دمائها، وتوفيت فى الحال.

تم نقل الفتاة المتوفية للمستشفى، لإجراء الكشف الطبى المبدئى عليها، كما أخطرت النيابة بالواقعة التى أمرت بعرض جثة الفتاة على الطب الشرعى، وتشريح جثمانها للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقى، كما أمرت باستدعاء أهلية الفتاة المتوفاة لأخذ أقوالهم حول الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن جثمان الفتاة الموتفاه عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

منذ يومين

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 4 ساعات

«العاصمة الإدارية»: أنجزنا 75% من أعمال الحى الحكومي

منذ حوالي 5 ساعات

اتصالحت.. «فتاة المنصورة» تتنازل عن محضر «التحرش الجماعى»

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

أيام زمان

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

نجم الساعة

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الآلاف من عناصر المارينز الأمريكية يتجهون للشرق الأوسط

تسريب صوتي للشاطر مع خالد مشعل: مش عاوزين نطبق الشريعة

أماني الخياط: خيرت الشاطر كان رئيس مصر وليس محمد مرسي

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

بدء أعمال تجديد "العمرة الإعدادية" في أبوتشت بقنا

تنبيه هام وعاجل من التعليم لطلاب الثاني الثانوي

بدء الامتحانات النظرية فى كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر

"الأمير" يتابع امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بالقليوبية

إسلام سياسي

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

مؤلفة «أبو شنب»: نعم.. كتبت الرواية في 5 أيام

ضحى عاصي: أول «خوزقة» في التاريخ حدثت لامرأة

مشيرة خطاب: أنا ضد الشيوعية

مشيرة خطاب: أتوقع ترجمة رواية ضحى عاصي للفرنسية

صفحتنا ع الفيس بوك