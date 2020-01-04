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الباز: السيسي يتعامل مع أردوغان بمنطق «عقاب السفيه اجتنابه»

السبت 04/يناير/2020 - 09:37 م
السيسي
السيسي
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الخطاب الأخير للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، تضمن عبارات من أهم ما قيلت في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدول العربية التي يتحرش بها أردوغان سياسيا سواء كانت مصر أو الإمارات أو السعودية تتجاهله تماما، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع أردوغان بمنطق عقاب السفيه اجتنابه.

واستكمل أنه لا يمكن لدول كبرى مثل مصر والسعودية والإمارات، أن تنزل لهذا المستوى المنحط من الخطاب السياسي الذي يفعله أردوغان.

وواصل أن المشير خليفة حفتر تمكن وبألفاظ وعبارات مهذبة من أن يلقن أردوغان درسا قاسيا، واستخدم تعبيرات دقيقة في مواضعها.

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