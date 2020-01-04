إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بـ«فتاتي الزقازيق»

أخلت نيابة قسم ثان الزقازيق، منذ قليل، سبيل 4 شباب فى واقعة التحرش بفتاتين ليلة رأس السنة بشارع مسجد الفتح بالزقازيق.



وكانت أجهزة الأمن بالزقازيق، ألقت القبض على 4 طلاب تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما، متهمين بالتجمهر حول فتاتين كانتا تسيران بشارع جامع الفتح بمحيط المبرة بدائرة قسم ثان الزقازيق، بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة، وتم توجيه تهمة التحرش اللفظى بالفتاتين.



وتوجهت الفتاتين إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، وأفادتا بعدم المساس بهما، ولم توجها أى اتهام للشباب.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا فيديو يظهر به فتاتين تسيران بشارع مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، ويسير خلفهما مجموعة من الشباب وانفض التجمع بعد مسافة قصيرة ولم تتعرض الفتيات لأذى.