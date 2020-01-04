نجل السيستاني يستقبل جثماني سليماني والمهندس في النجف العراقية

ذكر التلفزيون العراقي، اليوم السبت، أن محمد رضا السيستاني نجل المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق استقبل جثماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مدينة النجف.



وقال التلفزيون: "نجل المرجع الديني الأعلى السيد محمد رضا السيستاني، يستقبل جثامين شهداء الحشد الشعبي في النجف الأشرف".



وتحرك موكب يضم سليماني والمهندس، وعددا من العراقيين الذين لقوا حتفهم في ضربة جوية أمريكية من بغداد إلى مدينة كربلاء قبل وصوله إلى النجف في نهاية الأمر.



وقُتِل سليماني وأبومهدي المهندس، نائب قائد قوات "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.



يأتي مقتل سليماني وأبومهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.