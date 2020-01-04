«حاول إدخالها حظيرة».. بقرة تشنق طفلا في القليوبية

لقي طفل مصرعه أثناء سحب بقرة لوضعها داخل حظيرة، بعدما حدث لها «هياج» ما أدى إلى التفاف الحبل حول رقبته ومصرعه في الحال بمدينة طوخ.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بمصرع «إبراهيم.ف.إ» 12 عاما، مقيم في قرية كفر النخلة، أثناء سحب بقرة لإدخالها حظيرة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم استئذان النيابة العامة ونقل الجثة إلى منزل المتوفي واستدعاء مفتش الصحة لاتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.