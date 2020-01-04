-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهلال الأحمر الليبي يدعو إلى إقامة هدنة في السدرة

السبت 04/يناير/2020 - 09:18 م
الهلال الأحمر الليبي
الهلال الأحمر الليبي
وكالات
طباعة
ناشد الهلال الأحمر فرع طرابلس جميع الجهات المعنية إقامة هدنة مؤقتة في منطقة "السدرة" جنوب طرابلس، والسماح لفرقه بمساعدة المدنيين وإخراج عائلات عالقة هناك.

ونوه الناطق باسم الفرع، أسعد جعفر في بيان صحفي، مساء السبت، عن تلقيهم بلاغا بخصوص عدد من العائلات العالقة بالمنطقة فدفع لتوجه فريق الإخلاء إليها، حيث حاول التدخل وضمان الوصول الآمن للعائلات، إلا أنه غادر المكان بعد محاولات عدة، بسبب تعذر تأمين الخروج الآمن من محيط الاشتباكات، بحسب قوله.

وتعهد الفرع بالقيام بمهامه الإنسانية بحياد تام وتحت أي ظرف.

كان الناطق باسم فرع الهلال الأحمر، أكد قبل ذلك عدم تمكنهم من انتشال خمس جثث عليها آثار رصاص إحداها تعود لامرأة بالقرب من طريق السدرة.

وأوضح في اتصال مع قناة ليبيا الأحرار: أن فرق الهلال الأحمر تحاول، منذ أمس الجمعة، انتشال الجثث بعد وصول بلاغ إلا أنهم أجبروا على التراجع بعد تعرضهم للرماية الكثيفة، لافتًا إلى تمكنهم من إنقاذ شخصين مصابين وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

اتصالحت.. «فتاة المنصورة» تتنازل عن محضر «التحرش الجماعى»

منذ ساعتين و 10 دقيقة

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

منذ يومين

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 6 ساعات

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

أيام زمان

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

نجم الساعة

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الآلاف من عناصر المارينز الأمريكية يتجهون للشرق الأوسط

تسريب صوتي للشاطر مع خالد مشعل: مش عاوزين نطبق الشريعة

أماني الخياط: خيرت الشاطر كان رئيس مصر وليس محمد مرسي

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

بدء أعمال تجديد "العمرة الإعدادية" في أبوتشت بقنا

تنبيه هام وعاجل من التعليم لطلاب الثاني الثانوي

بدء الامتحانات النظرية فى كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر

"الأمير" يتابع امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بالقليوبية

إسلام سياسي

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

مؤلفة «أبو شنب»: نعم.. كتبت الرواية في 5 أيام

ضحى عاصي: أول «خوزقة» في التاريخ حدثت لامرأة

مشيرة خطاب: أنا ضد الشيوعية

مشيرة خطاب: أتوقع ترجمة رواية ضحى عاصي للفرنسية

صفحتنا ع الفيس بوك