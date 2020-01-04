الهلال الأحمر الليبي يدعو إلى إقامة هدنة في السدرة

ناشد الهلال الأحمر فرع طرابلس جميع الجهات المعنية إقامة هدنة مؤقتة في منطقة "السدرة" جنوب طرابلس، والسماح لفرقه بمساعدة المدنيين وإخراج عائلات عالقة هناك.



ونوه الناطق باسم الفرع، أسعد جعفر في بيان صحفي، مساء السبت، عن تلقيهم بلاغا بخصوص عدد من العائلات العالقة بالمنطقة فدفع لتوجه فريق الإخلاء إليها، حيث حاول التدخل وضمان الوصول الآمن للعائلات، إلا أنه غادر المكان بعد محاولات عدة، بسبب تعذر تأمين الخروج الآمن من محيط الاشتباكات، بحسب قوله.



وتعهد الفرع بالقيام بمهامه الإنسانية بحياد تام وتحت أي ظرف.



كان الناطق باسم فرع الهلال الأحمر، أكد قبل ذلك عدم تمكنهم من انتشال خمس جثث عليها آثار رصاص إحداها تعود لامرأة بالقرب من طريق السدرة.



وأوضح في اتصال مع قناة ليبيا الأحرار: أن فرق الهلال الأحمر تحاول، منذ أمس الجمعة، انتشال الجثث بعد وصول بلاغ إلا أنهم أجبروا على التراجع بعد تعرضهم للرماية الكثيفة، لافتًا إلى تمكنهم من إنقاذ شخصين مصابين وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.