«سامسونج» تطرح 6.7 مليون جهاز يدعم شبكات G5

طرحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، بالأسواق أكثر من 6.7 مليون جهاز "جالاكسي" يدعم شبكات الجيل الخامس حول العالم في 2019، في أعلى رقم يحققه مصنع للأجهزة المحمولة في العالم.



وقالت الشركة إن هواتفها الذكية الداعمة لشبكات اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية، التي تشمل أجهزة "جالاكسي إس 10 - 5 جي"، و"نوت 10 - 5 جي"، و"نوت 10 بلس - 5 جي"، و"جالاكسي أيه 90 - 5 جي" و"جالاكسي فولد - 5 جي"، مثلت 53.9 % من السوق العالمي للهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس.



يشار إلى أن الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس ساهمت في 2019 فقط في 1% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية حول العالم، ومن المتوقع أن يزداد ذلك الرقم إلى 18% في 2020، بفضل معدل النمو البالغ 1.687%، بحسب شركة "كاونتر بوينت" البحثية.



وأطلقت شركات مثل "ون بلس" و"هواوي" و"شاومي" وأوبو" أجهزتها المحمولة الداعمة لشبكات اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية.