«ديل» تسمح بالتحكم في هواتف «آي فون»

أعلنت شركة «ديل تكنولوجيز» الأمريكية، عملاق صناعة الحاسبات، أنها ستطلق تطبيقا سيسمح للمستخدمين بالتحكم بهاتف "آي فون" الذكية من داخل حاسباتها المحمولة، في خطوة تستهدف جعل حاسباتها المحمولة أكثر جاذبية لمستخدمي هواتف "آي فون" الذكية.



وستطلق "ديل" الميزة الجديدة، خلال الأشهر المقبلة على هيئة تحديث لتطبيقها "موبايل كونيكت"، والذي أضاف بالفعل وظيفة مماثلة لأجهزة "أندرويد" في 2018.



كما يسمح التطبيق، لمستخدمي "ديل"، بنقل الصور والفيديوهات وغيرها من الملفات من هاتف "آي فون" إلى حاسبهم المحمول، عبر تقنية السحب والإفلات.



ويتطلب التطبيق تنزيل تطبيق خاص على هاتف "آي فون" ويعمل مع أجهزة "ديل إكس بي إس" و"إنسبايرون" و"فوسترو" و"ألينوير" المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز 10".



وكان مستخدمو تطبيق "موبايل كونيكت" يحصلون في الإصدارات السابقة عبر ربطه بهاتف "آي فون" على الإشعارات والرسائل النصية، وقالت "ديل" إن أكثر من 150 مليون اتصال ورسالة نصية جرى إرسالها عبر التطبيق، وكان نصف ذلك العدد يتم عبر أجهزة "أبل" الذكية.