100 مليار رسالة على «واتس آب» ليلة رأس السنة

أعلنت شركة «واتس آب» الأمريكية، عملاق برمجيات الدردشة والتراسل الفوري أن أكثر من 100 مليار رسالة أرسلت عبر المنصة يوم 31 ديسمبر الماضي حول العالم، في رقم قياسي جديد سجله تطبيق التراسل الفوري الشهير البالغ عمره 10 سنوات.



وقالت الشركة إنه مع أكثر من 100 مليار رسالة جرى إرسالها، شهد يوم 31 ديسمبر 2019 مزيدا من الرسائل التي جرى إرسالها عن أي يوم سابق في تاريخ «واتس آب» الممتد لعشر سنوات، لافتة إلى أنه من بين ذلك العدد جرى إرسال أكثر من 12 مليار رسالة مصورة.