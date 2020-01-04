مفاجآت في تحقيقات «سحل طالب الإسماعيلية»

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن التحقيق في واقعة سحل طالب بفناء مدرسة الإسماعيلية الثانوية الرسمية للغات، أكد أن الطلاب كانوا يحتفلون بعيد ميلاد صديقهم وهي ما أكدته أقوال الأطراف أمام لجنة التحقيق، مشيرا إلى أن قرار اللجنة يأتي في سياق إعادة الهيبة للمبنى المدرسي والحفاظ على الأخلاقيات وإعادة الانضباط بعيدا عن كون الواقعة اعتداء أو دعابة بينهم.



وأضاف «قبيصي»: «نتعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام بكل اهتمام، باعتبار أن الإعلام صاحب رسالة مهمة ويلقي الضوء على بعض السلبيات».