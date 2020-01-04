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محافظات

أمطار خفيفة على الإسكندرية (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 08:50 م
أمطار
أمطار
أحمد عاشور
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سقطت أمطار خفيفة مساء اليوم على الإسكندرية، فيما حذرت الأرصاد الجوية من «نوة» ستضرب المحافظة وتبلغ شدة أمطارها 35 ملم وتصل درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أحمد جمال، النائب، اليوم، بتفقد محطات رفع الصرف الصحي والشوارع، خاصة أماكن تجمعات مياه الأمطار، لمتابعة أعمال رفع وشفط مياه الأمطار خلال النوة.

وتفقد أحمد جمال والدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ، محطتي رفع الرأس السوداء ومحمد نجيب، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها والعمل بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار، خاصة أن المحافظة تعرضت خلال النوة الحالية لأمطار غزيرة، فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع، حيث وصلت كمية المياه بها إلى ٣ ملايين متر مكعب، أي ما يزيد عن ٢ مليون متر مكعب فوق الطاقة الاستيعابية المخصصة لمياه الأمطار بالشبكة.

على الصعيد ذاته، تفقد نائب محافظ الإسكندرية أعمال رفع تراكمات وتجمعات المياه بشوارع المستجد والإقبال وطريق الكورنيش ومنطقة الرأس السوداء، موجها مسئولي شركة الصرف الصحي بالاستمرار في أعمال شفط المياه لمنع تراكمها.

وأكد استمرار الجولات الميدانية ومتابعة حالة الشوارع، لحين الانتهاء من النوة الحالية.

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