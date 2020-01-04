روحاني: اغتيال سليماني «خطأ فادح» وأمريكا اخترقت سيادة العراق

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، موقف بلاده تجاه اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، معتبرًا أنه "خطأ فادح".



وقال روحاني- حسبما نشر الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية: إن إيران "لم تكن البادئة بالتوتر في المنطقة على أي صعيد"، وإن لم نتحد أمام الاعتداءات الأمريكية، فإن خطرًا كبيرًا يهدد المنطقة برمتها"، وفقًا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.



واعتبر أن أمريكا "ارتكبت خطأ فادحًا وشنيعًا، واخترقت السيادة الوطنية العراقية، حيث فعلت فعلتها الإرهابية على الأراضي العراقية؛ الأمر الذي يتعارض مع استقلال هذا البلد.