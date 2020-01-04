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مصر

وزير الطيران ونائبه يتفقدان مطار شرم الشيخ

السبت 04/يناير/2020 - 08:45 م
مطار شرم الشيخ الدولي
مطار شرم الشيخ الدولي
فاتن غلاب
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أجرى محمد منار، وزير الطيران ونائبه الطيار منتصر مناع، السبت، جولة تفقدية موسّعة لمطار شرم الشيخ الدولى للاطمئنان على الحركة الجوية وانتظام الرحلات وانسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول الداخلية والدولية، خاصة في ظل انتعاش الحركة السياحية التى يشهدها مطار شرم خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة والموسم الشتوي وإجازات نصف العام.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولى.

وتفقد الوزير ونائبه خلال الجولة صالات السفر والوصول بالمطار و"كاونترات" الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية.

كما تفقدا جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج.

ووجه وزير الطيران المدني بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتلبية كافة احتياجاتهم وكذا تقديم التسهيلات اللازمة لراحة الركاب والعمل على إنهاء إجراءات ووصولهم بسهولة ويسر وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

فى نهاية الجولة، أشاد منار بالجهود المبذولة من جميع العاملين والتنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد لإظهار مطار شرم الشيخ الدولى بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني لا تدّخر جهدًا لدعم وتنشيط للسياحة الوافدة إلى مصر، خاصة إلى مناطق الجذب السياحي ومن أهمها مدينة شرم الشيخ.

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