«‎حماة وطن»: الشعب يصطف خلف القيادة السياسية ضد العدوان التركي على ليبيا

أكد المهندس علاء السعدني، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، ضرورة أن يصطف الشعب المصري خلف القيادة السياسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد العدوان التركي على ليبيا، موضحًا أن الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان باطلة وغير شرعية.



وقال السعدني، في بيانه اليوم السبت، إن الشعب المصرى يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على أرض الواقع للتصدى لهذه الهجمة الشرسة على الأراضى الليبية.



وأشار إلى أن الشعب المصرى جميعًا سيكون مقاتلًا في الصفوف الأولى دفاعًا عن أمنه القومي، وشعاره إما النصر أو الشهادة، والجميع سيقف خلف الرئيس السيسي ويدعمه في كل خطواته.



وطالب السعدني جامعة الدول العربية، بعقد لقاء عاجل وطارئ لمناقشة كيفية مواجهة هذا القرار السافر ووضع آلية عربية تكون قادرة على التصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن العروبة ووحدة أراضيها.‎