نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات «الدراسات الإسلامية» بالقليوبية

تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، وتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الحالي، ورافقه خلال هذه الجولة التفقدية الدكتور محمد عبدالعاطي عباس عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم مدير وحدة الجودة بالكلية، وعماد هندي مدير الكلية.



وتابع الأمير سير أعمال الامتحانات في الفترتين الصباحية والمسائية، كما اطمأن على الطالبات للوقوف على أي شكاوى أو معوقات تتعلق بالأسئلة أو الامتحانات بصفة عامة، مشيدًا بالاستعدادات للامتحانات، حيث لا يوجد أي شكاوى أو معوقات.



وأكد الأمير للمركز الإعلامي للجامعة أنه بعد انتهاء امتحانات الفترة المسائية اجتمع مع عميد الكلية ومدير الكلية للوقوف على سير العمل علميًا وإداريًا.



وفي نهاية اللقاء شدد على الالتزام بتعليمات ولوائح الجامعة من الجميع، مشيدًا بأداء إدارة الكلية وحسن سير العمل بها في اليوم الأول للامتحانات.