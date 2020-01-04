وصول أندريه زكي للكاتدرائية لتهئنة البابا تواضروس بعيد الميلاد (فيديو)

يشار إلى أن الدكتور القس أندرية زكى استقبل، صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالنزهة.









وصل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، منذ قليل، للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة وفد من الكنيسة الإنجيلية.من المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الإنجيلية، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة في مصر، بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.بينما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، بليلة بقداس عيد الميلاد المجيد، بعد غد الاثنين، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، بالعاصمة الإدارية، ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد، الثلاثاء المقبل، بالمقر البابوى بالعباسية.