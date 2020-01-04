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أيام زمان

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

السبت 04/يناير/2020 - 08:07 م
نادية لطفي
نادية لطفي
عمرو توفيق
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كانت بطولة الفنان محمد هنيدي لفيلم "إسماعيلية رايح جاي" إخراج كريم ضياء الدين 1997، منتصف التسعينيات فارقة في مسيرته الفنية، فقد نقلته إلى صفوف نجوم الشباك الذين يحققون الإيرادات العالية.
نجاح "هنيدي" الكبير، وضعه في مقارنة مع الفنان عادل إمام، وبدأت التساؤلات تثار، هل سيهدد محمد هنيدي نجومية عادل إمام في الكوميديا ويسحب منه البساط؟.

الفنانة نادية لطفي، أوضحت رأيها في هذه المقارنة في حوارها مع جريدة الجيل 1999، فقد اعتبرتها من قبيل الشُح الثقافي والصلع الفكري.

وأبدت الفنانة نادية لطفي غضبها من حصر المقارنة بين "هنيدي" و"الزعيم"، قائلة :"مصر فيها 66 مليون بني آدم، هل ضاقت على عادل إمام والولد الصغير اللي اسمه "هنيدي"، السينما لازم تقبل التنوع ولازم يبقى فيه نجم واتنين وعشرة وعشرين".

وعادت بالذاكرة لتوضح أن الأجيال من الفنانات أمثال فاتن حمامة وشادية وهند رستم، كن يعملن دون أن تُعقد المقارنات بينهنّ.

ومثّلت المقارنة بين "هنيدي" وعادل إمام، بالمقارنة بين "الأسانسير" و"الأتوبيس النهري" ثم قالت: "وبعدين عادل إمام اتعبط هو كمان، لو التفت إلى المقارنة التي يعقدونها بينه وبين "هنيدي"، ولو تأثر بها أنا هاتطوع وأضربه بالرصاص".

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