العراق: استهداف قاعدة بلد الجوية بـ4 صواريخ

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت، استهداف قاعدة "بلد الجوية" جنوبي صلاح الدين بأربعة صواريخ.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر أمني من داخل قاعدة بلد الجوية القول: إن "أربعة صواريخ سقطوا قرب البوابة الجنوبية لقاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين"، وأنه حتى الآن لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية في القاعدة.



وتعد قاعدة بلد الجوية أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد، وأنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط.



تأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.