5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

يستعد محمود عبد المنعم كهربا، الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة الأولى بالقميص الأحمر أمام إف سي مصر في المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.وكان كهربا قيده رسميا في اتحاد الكرة بعد وصول بطاقته الدولية ليصبح جاهزا للمشاركة مع المارد الأحمر في المباريات المقبلة بقميص رقم 26.