مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يزور محافظ قنا

زار الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بمقر المحافظة، لتهنئته بتوليه المنصب الجديد.



ساد اللقاء جو من الود والاحترام المتبادلين كما تم التناقش حول سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة، وأظهر المحافظ إعجابه وتقديره بدور الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع المصري خاصة في المحافظة.



وتضمن الوفد المرافق لنيافة الأنبا عمانوئيل الأب ماركو ناجي وكيل المطرانية، والأب مرقس الفرنسيسكانى والأخوات الراهبات.