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الثقافة

ضحى عاصي: أول «خوزقة» في التاريخ حدثت لإمرأة

السبت 04/يناير/2020 - 08:02 م
ضحى عاصي
ضحى عاصي
حسام الضمراني- إيهاب مصطفى
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قالت الروائية ضحى عاصي، إن أول خوزقة في التاريخ حدثت لامرأة، وهو ما تأكدت من صحته عند البحث عن تاريخ أول خوزقة وقعت في التاريخ من خلال المراجع التاريخية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة روايتها "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى، وتحدثت عن واقعة خوزقة سليمان الحلبي، التي استعرضتها في سياق أحداث روايتها "غيوم فرنسية"، موضحة أن توثيق أحداث روايتها استغرق فترة كبيرة لتوثيق أحداثها التاريخية من خلال المراجع والوثائق.

يذكر أن رواية غيوم فرنسية صدرت عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع بالقاهرة.

وضحى عاصي، كاتبة روائية مصرية من مواليد المنصورة، ولها 5 أعمال منها رواية "القاهرة 104"، و"فنجان قهوة"، و"سعادة السوبر ماركت" وغيرها.

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