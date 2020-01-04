مشيرة خطاب: أنا ضد الشيوعية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، إنها ضد الشيوعية تماما، وضد مقولات كارل ماركس.



جاء ذلك خلال حضورها حفل توقيع ومناقشة رواية "غيوم فرنسية" للكاتبة ضحى عاصي بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.



وأوضحت مشيرة خطاب، أن القضايا التي طرحتها الرواية عن الهوية والمساواة وحقوق الإنسان والحفاظ على الهوية، لا علاقة لها بمقولات ماركس، مشيرة إلى أن الحقبة القبطية في المكون المصري، لعبت دورا كبيرا في ترسيخ هويتنا، مطالبة بضرورة الاهتمام باللغة العامية المصرية لكونها جزء أساسي في هويتنا المصرية.



يذكر أن رواية "غيوم فرنسية" صدرت عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع بالقاهرة.



وضحى عاصي كاتبة روائية مصرية من مواليد المنصورة، ولها 5 أعمال منها رواية "القاهرة 104"، و"فنجان قهوة"، و"سعادة السوبر ماركت" وغيرها.