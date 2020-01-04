مشيرة خطاب: أتوقع ترجمة رواية ضحى عاصي للفرنسية

هنأت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، الروائية ضحى عاصي، بمناسبة صدور روايتها "غيوم فرنسية"، مؤكدة أنها تطرح قضية الهوية في فترة زمنية بطريقة بذلت فيها الكاتبة جهدا كبيرا لتوثيق الأحداث في فترة الحملة الفرنسية بمصر.



وأضافت مشيرة خطاب، خلال حضور ندوة مناقشة رواية "غيوم فرنسية"، أنها تعتقد أن الرواية ستترجم إلى الفرنسية لولع الفرنسيبن بمصر، خاصة وأنها ممتلئة باللقطات الخاصة بالحرب والهوية.



يذكر أن رواية "غيوم فرنسية" صدرت عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع بالقاهرة.



وضحى عاصي، كاتبة روائية مصرية من مواليد المنصورة، ولها 5 أعمال منها رواية "القاهرة 104"، و"فنجان قهوة"، و"سعادة السوبر ماركت" وغيرها.

