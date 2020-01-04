بسبب «غيوم فرنسية».. مكتبة القاهرة الكبرى «كاملة العدد»

شهدت قاعة مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، حضور عدد كبير من الجمهور الذين قرروا حضور الندوة الخاصة بمناقشة رواية "غيوم فرنسية" للكاتبة ضحى عاصي.



وشهدت الندوة، حضور كل من الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة؛ الدكتور كمال مغيث، الناشر شريف بكر مدير دار "العربي" للنشر، وعدد من الصحفيين والكتاب.



يذكر أن رواية "غيوم فرنسية" صدرت عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع بالقاهرة.



وضحى عاصي، كاتبة روائية مصرية من مواليد المنصورة، ولها 5 أعمال منها رواية "القاهرة 104"، "فنجان قهوة"، "سعادة السوبر ماركت" وغيرها.

