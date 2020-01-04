البابا يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية.. الإثنين

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد للعام 2020، الإثنين 6 يناير فى تمام الساعة الـ6 مساءً بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الإدارية الجديدة.



وبدأت الكاتدرائية الاستعداد لاستقبال العيد برئاسة البابا تواضروس، بتزيينها وتجهيز عدد من فرق الكشافة للتأمين من الداخل، وتستعد قوات الأمن لتأمين محيط الكاتدرائية من الخارج خلال فترة الاحتفال.



ويحضر قداس عيد الميلاد بجانب البابا تواضروس الثانى، الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، إضافة إلى عدد كبير من أساقفة المجمع، وكبار رجال الدولة والوزراء والسفراء والنواب.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء 7 يناير، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.