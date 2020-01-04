جمال فهمي: «غيوم فرنسية» ترصد ضياع الهوية في عهد المستعمر العثماني

قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، إن رواية "غيوم فرنسية" للكاتبة ضحى عاصي، مليئة بالمشاهد الدينية الرائعة وما يتعلق بضياع الهوية.



وأضاف "فهمي" خلال حفل توقيع ومناقشة رواية "غيوم فرنسية"، منذ قليل، بمكتبة القاهرة العامة بالزمالك، أن ضحى عاصي استطاعت أن تسرد عبر شخصيات روايتها، الإشكاليات التي يناقشها النص مثل ضياع الهوية بين المسلمين والمسيحيين أيام العثمانيين وحجم القهر الذي تعرض له المصريون في فترة أسوء أنواع الاستعمار وممارساته باستخدام الدين.



يذكر أن رواية "غيوم فرنسية" صدرت عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع بالقاهرة.



وضحى عاصي كاتبة روائية مصرية من مواليد المنصورة، ولها 5 أعمال منها رواية "القاهرة 104"، و"فنجان قهوة"، و"سعادة السوبر ماركت" وغيرها.